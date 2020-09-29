نعى قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذى وفته المنية اليوم الثلاثاء، معربًا عن خالص تعازيه للكويت شعبًا وحكومة، حسبما أفادت "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد الجيش الليبى ينعى أمير الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.