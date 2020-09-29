مسرور بارزانى ناعيا أمير الكويت : مواقفه نبيلة تجاه شعب كردستان

وقال بارزانى فى بيانه، اليوم الثلاثاء، إن أمير الكويت نسج علاقات طيبة ووثيقة مع إقليم كردستان، مُكرسا جل حياته فى خدمة وطنه وشعبه وأمته، ولم يدخر جهدًا طيلة مسيرة حياته فى سبيل السلام والازدهار فى المنطقة.
وتابع: "نبعث للعائلة الأميرية الكريمة وللشعب الكويتى خالص التعازى وصادق المواساة، ونسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وسنظل نستذكر بإجلال مواقف سموه النبيلة والإنسانية تجاه شعب كردستان".
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