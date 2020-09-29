34 إصابة.. كورونا يتسلل إلى أكبر سجون تونس

وفى مؤتمر صحفى، اليوم، قال المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، سفيان مزغيش، إن 5 من أعوان السجون أصيبوا أيضًا بالفيروس، فيما يخضع أكثر من 90 سجيناً و39 عونًا للحجر الصحى.

وتابع مزغيش فى تصريحاته: "الوضع الصحى العام مستقر فى السجن"، مضيفًا أنه "يوجه فى الوقت الحالى السجناء الجدد إلى وحدات سجنية أخرى لتخفيف الضغط على سجن المرناقية".

ويشكو سجن المرناقية، الذى يضم أكبر عدد من السجناء فى تونس، على أطراف العاصمة، من اكتظاظ دائم بين سجناء وموقوفين.

وتشهد تونس قفزات سريعة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وصُنفت 17 مدينة منطقة موبوءة حسب وزارة الصحة. كما أكدت أخر تحديثات وزارة الصحة التونسية إصابة أكثر من 1200 شخص بالفيروس خلال الـ48 ساعة الأخيرة.