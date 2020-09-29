ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان فى اتصاله: "لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنسانى، وحظى بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزى أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".
وأضاف: "رحل – رحمه الله – بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".
كما توجه خادم الحرمين الشريفين، بالتهنئة لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، بتوليه مقاليد الحكم فى الكويت، متمنيًا له التوفيق وأن يعينه الله ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها.
كما أكد العاهل السعودى، وقوف المملكة مع الكويت، داعيًا الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنيًا للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل السعودى يهنئ الشيخ نواف الجابر بتولى مقاليد حكم الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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