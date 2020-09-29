العاهل السعودى يهنئ الشيخ نواف الجابر بتولى مقاليد حكم الكويت

أجرى العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته فى الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية فى ظهر اليوم.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان فى اتصاله: "لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنسانى، وحظى بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزى أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف: "رحل – رحمه الله – بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".

كما توجه خادم الحرمين الشريفين، بالتهنئة لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، بتوليه مقاليد الحكم فى الكويت، متمنيًا له التوفيق وأن يعينه الله ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها.

كما أكد العاهل السعودى، وقوف المملكة مع الكويت، داعيًا الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنيًا للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.