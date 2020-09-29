عاجل..الديوان الأميرى: مراسم دفن أمير الكويت الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط

أكد وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، أن مراسم دفن فقيد الوطن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستقتصر على أقرباءه فقط، امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.





وأضاف الشيخ الجراح فى بيان رسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن الديوان الأميرى يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة فى التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان الديوان الأميرى الكويتى، أعلن مساء اليوم، وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن يوم غد الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة.

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