وقال الرئيس الجزائرى فى رسالته بحسب وكالة الأنباء السعودية : "لقد فقدنا بتأثر عميق فى هذا الرجل القائد الفذ الذى عرفناه من أولى النخوة والمروءة العربية الإسلامية الأصيلة، وعهدناه بمواقف كبار الحكماء المتبصرين الغيورين على مجد وسؤدد العرب والمسلمين، رمزا وعمادا للأمة العربية والإسلامية".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى يعزى القيادة الكويتية فى وفاة الشيخ صباح الأحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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