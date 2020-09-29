الارشيف / أخبار عربية

برلمان تونس يدين الاعتداء على أحد النواب: اغتيال سياسي واعتداء على الدولة 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دان مجلس نواب الشعب في تونس الاعتداء الذي تعرض له النائب أحمد موحه، ووصفه بأنه يرقى إلى "اغتيال سياسي" ويمثل "اعتداء على الدولة وترذيلا لرموزها".

وفي اجتماع عقده صباح اليوم تداول مكتب المجلس في قصر باردو الاعتداء على النائب موحه عن دائرة بنزرت فجر يوم أمس.

وذكرت صفحة المجلس على فيسبوك أن المكتب استعرض ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه، وقرر إضافة إلى إدانة الاعتداء، الدعوة إلى "هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض".

Advertisements

كما قرر المكتب دعوة الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم.

ودعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب.

وحث لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 89/2020 المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمان تونس يدين الاعتداء على أحد النواب: اغتيال سياسي واعتداء على الدولة  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا