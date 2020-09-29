برلمان تونس يدين الاعتداء على أحد النواب: اغتيال سياسي واعتداء على الدولة 

دان مجلس نواب الشعب في تونس الاعتداء الذي تعرض له النائب أحمد موحه، ووصفه بأنه يرقى إلى "اغتيال سياسي" ويمثل "اعتداء على الدولة وترذيلا لرموزها".
وفي اجتماع عقده صباح اليوم تداول مكتب المجلس في قصر باردو الاعتداء على النائب موحه عن دائرة بنزرت فجر يوم أمس.
وذكرت صفحة المجلس على فيسبوك أن المكتب استعرض ملابسات الاعتداء والأضرار الجسيمة المترتبة عنه، وقرر إضافة إلى إدانة الاعتداء، الدعوة إلى "هدنة سياسية عبر تجنب كل خطاب يدعو إلى الكراهية ويقسّم التونسيين ويهدف الى إشاعة مناخ يحرض على المؤسسات والأحزاب والنواب، مع تحميل المسؤولية السياسية لكل من يمارس خطاب الكراهية والتحريض".
كما قرر المكتب دعوة الجهات القضائية والأمنية إلى كشف الحقيقة والقبض على الجناة ومن يحرضهم.
ودعا إلى "مضاعفة الجهود لمواجهة تفشي الجريمة وتصاعد منسوب العنف مع ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للنواب.
وحث لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 89/2020 المتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية.
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