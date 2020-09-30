الحكومة العراقية تقرر إعلان الحداد الرسمى العام غدا لوفاة أمير الكويت

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق حكومة وشعباً يشارك الأشقاء فى دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. وأضاف، أنه بهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمى العام فى عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من سبتمبر الجارى، وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده فى بسط الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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