السعودية تطالب بالحزم حيال تجاوزات إيران النووية.. وتفادى كارثة صافر

جاء ذلك فى بيان، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودى، مساء الثلاثاء، عبر الاتصال المرئى، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتناول المجلس عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووى، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولى على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب، المسؤولين عن شؤون البيئة، الذى دعت إليه السعودية، حيث طلبت الرياض خلال الاجتماع، إجراءات عاجلة لتفادى كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطى فى البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذى يشكل تهديدا خطيرا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن.