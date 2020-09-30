ترامب : أمير الكويت كان صديقا وشريكا للولايات المتحدة

قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التعازى فى وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبرا عن أمله بأن تقوم دول الخليج "بتكريم تراثه" معا وتعمل من أجل "مستقبل من التعاون"، وذلك بحسب "روسيا اليوم".





وأكد ترامب، أن إن الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، كان صديقا وشريكا للولايات المتحدة. ومن جانبه، نعى وزير الخارجية الأمريكى أمير الكويت الراحل، مؤكدًا أنه كان له دور محورى فى بناء السلام والازدهار فى منطقة الخليج، وأن نزعته الإنسانية وقيادته العالمية ساهمت فى تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة.

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