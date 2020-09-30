وقال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، فى بيان "ستواصل بلادى بنفس الخطى والمبادئ التى تأسست عليها، جهودها فى صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".
وأضاف، فى بيان، تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التى تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادى ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين فى ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا فى المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على "جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام".
وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى يونيو 2021، خمس دول كأعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن للفترة 2022-2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تعلن ترشحها لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.