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الإمارات تعلن ترشحها لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن

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أحمد إسماعيل 2020-09-30 05:33 0 تبليغ

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وقال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، فى بيان "ستواصل بلادى بنفس الخطى والمبادئ التى تأسست عليها، جهودها فى صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

وأضاف، فى بيان، تلاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التى تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادى ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين فى ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا فى المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على "جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام".

وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى يونيو 2021، خمس دول كأعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

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