الاتحاد الأوروبي ينعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تعازيه للكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا التزامه ببناء شراكة قوية مع الكويت.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مشترك: "تلقينا بحزن اليوم نبأ وفاة أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب وحكومة الكويت".

وأضاف البيان أنه "تحت قيادة الأمير الراحل وهو يعتبر على نطاق واسع مهندس السياسة الخارجية للكويت الحديثة اضطلعت الكويت بدور الشريك الدولي المحترم والوسيط الإقليمي.. وقد وجهت رؤيته السياسة الخارجية التي وضعت الكويت بين الشركاء المقربين للاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان أن "إخلاص الأمير الراحل وتفانيه في مجال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم أكسبه الكثير من الاعتراف الذي يستحقه كقائد إنساني عالمي.. وسنحزن على فقدانه لسنوات قادمة".

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وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل توطيد شراكة قوية ودائمة مع دولة الكويت وشعبها.

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناءً على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء أمس الثلاثاء وفاته.