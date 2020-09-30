العراق يطلق عملية عسكرية فى صلاح الدين لملاحقة داعش

وقالت الخلية، فى بيان، "إنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية أمنية عسكرية بمحافظة صلاح الدين".

يذكر، أن رئيس الوزراء العراقى الأسبق حيدر العبادى، كان قد أعلن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً فى بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف فى المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.