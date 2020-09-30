الارشيف / أخبار عربية

العراق يطلق عملية عسكرية فى صلاح الدين لملاحقة داعش

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-30 08:39 0 تبليغ

Advertisements

وقالت الخلية، فى بيان، "إنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية أمنية عسكرية بمحافظة صلاح الدين".

يذكر، أن رئيس الوزراء العراقى الأسبق حيدر العبادى، كان قد أعلن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً فى بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف فى المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يطلق عملية عسكرية فى صلاح الدين لملاحقة داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا