“الحبوب” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت المؤسسة عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).
يبدأ التقديم عليها اعتبارًا من الساعة 7.30 صباح يوم الأحد 17/ 2/ 1442هـ الموافق 4/ 10/ 2020م ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).
الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرجًا من أحد الجامعات الخارجية).
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
• صورة من (اختبار القدرة المعرفية/ الاختبار التحصيلي/ اختبار قياس) إن وجدت.
* (لن يُنظر في أي طلب لم يستوفِ الوثائق المطلوب إرفاقها).
ملاحظة: التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا يوم الأحد 24/ 2/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م.
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