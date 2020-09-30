الأوقاف الكويتية : أداء صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد بكل مساجد البلاد

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، أداء صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجميع مساجد الكويت اليوم الأربعاء، عقب صلاة المغرب.





وقدمت الأوقاف الكويتية فى تعميم أصدرته اليوم الأربعاء أحر التعازى إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا على هذا المصاب الجلل، سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته، وأن يوفق أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى. يذكر أنه من المقرر وصول جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى وقت لاحق اليوم، قادما من الولايات المتحدة.

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