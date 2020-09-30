محتجون يقتحمون أحد مصارف بيروت للمطالبة بأموالهم

تأتى هذه الخطوة فى إطار الدعوات التى أطلقها محتجون بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجاً على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.

وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضى بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، مما أدى لمعاناة الحكومة فى تمويل جبل من الديون. وجرى تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.

وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم، الذى هز مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الماضي، والذى دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين فى ظل سياسات طائفية.