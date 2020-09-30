بث مباشر.. لحظة وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

هبطت الطائرة التى تقل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكان فى مقدمة مستقبلى الطائرة الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، حيث تلقى التعازى فى وفاة الأمير الراحل.





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