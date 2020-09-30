شكرى يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية العراقى

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، بحث الوزيران العلاقات الثنائيَّة، وسبل تعزيزها بين البلدين بما يُحقـِّق تطلـُّعات الشعبين الشقيقين.
كما بحثا القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وجرى تبادل وجهات النظر حول الحُلول التى ترتقى إلى مُستوى إنهاء الأزمات التى تُعانى منها المنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التى تهمُّ البلدين.
وأكد فؤاد حسين، حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنى المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق.
وشدد على تمسُّك بغداد بالعلاقات الاستراتيجيّة مع القاهرة، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين وخدمة للشعبين الشقيقين.
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