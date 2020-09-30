خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين من سداد 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة

وافق خادم الحرمين الشريفين على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التي للهيئة العامة لعقارات الدولة وللأمانات والبلديات، بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر وفقاً لاشتراطات الاستحقاق المعتمدة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة وزير المالية محمد الجدعان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور الموافقة.

من جانبه، ثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه ،الموافقة الكريمة التي شملت المستثمرين مع الهيئة في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا، والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لجميع الشرائح والقطاعات من أجل تخفيف الآثار التي خلفتها الجائحة على القطاع الخاص.

وأبان أن هذه المبادرة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المستثمرين ورواد الأعمال من التعثر بما يضمن تحفيز واستدامة المشاريع.