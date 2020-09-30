“العدل” تضيف خدمات جديدة وتحدث آلية التقدم بالطلبات وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

كشفت وزارة العدل عن توسعها في رقمنة خدمات المحاكم والطلبات على القضايا، بإضافة خدمات جديدة، وذلك بعد تحديثها مؤخرًا لآلية التقديم على طلبات القضايا عبر بوابة ناجز، تسهيلاً على المستفيدين وتيسيراً لهم.

ومكنت الوزارة المستفيدين من التقدم بطلب تغيير موعد جلسة إلكترونياً، كما يمكن التقدم بطلب إسقاط وكيل من قضية، بالإضافة إلى سهولة التقدم بطلبي إفراج وإثبات حضور جلسة.

وأتاحت التقدم بطلب وقف السير في الدعوى، وطلب الاستمرار في الدعوى، وطلب الاعتراض على حكم، وطلب التماس إعادة النظر، وطلب المنع من السفر، وطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، وطلب تقديم مذكرة الرد على الدعوى وتبادل المذكرات، وطلب إقرار القناعة بالحكم، وطلب إعادة المضبوطات، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب حراسة قضائية، وطلب “إدخال”-إضافة طرف جديد للقضية-، وطلب عارض “مفتوح”، وطلب “رد عضو” وطلب تأجيل جلسة، إضافة إلى طلب حضور جلسة عن بُعد.

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وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تحديث آلية التقدم بالطلبات والتوسع في الطلبات الإلكترونية، زاد عدد الطلبات التي يستطيع المتقاضون تنفيذها إلكترونياً من خلال بوابة ناجز إلى 21 طلبا.

وأوضحت أن المستفيدين يمكنهم التقديم إلكترونياً عبر بوابة ناجز، بعد الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، ويمكن للذين لا يملكون حساباً في “أبشر” التقديم على طلبات القضايا من خلال مركز ناجز للخدمات العدلية في الرياض.

وتمكن الآلية الجديدة من استعراض جميع الطلبات في مكان واحد، وتحسين تجربة المستفيد وزيادة الموثوقية، إضافة إلى تيسير التعاملات القضائية، وبدء تطبيقها تجريبياً في المحكمة العامة بجدة، والمحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والعمالية في الرياض، على أن تعمم لاحقاً في بقية محاكم المملكة.