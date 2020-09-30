فيديو .. أمير الكويت يتقدم المصلين على جثمان الشيخ صباح الأحمد

نقل قبل قليل، جثمان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل، من الطائرة الأميرية إلى مسجد بلال بن رباح، لبدء مراسم التشييع، حيث تقدم الشيخ نواف المصلين للصلاة على جثمان الشيخ الراحل.





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