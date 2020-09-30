العراق يسجل 4691 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يتخطى 362 ألفا

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 3385 حالة شفاء لهذا اليوم، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 292 ألفا و197 حالة بنسبة شفاء 80.6%.

وتابعت الوزارة، أن إجمالى الإصابات فى عموم العراق بلغ 362 ألفا و981 حالة، منها 61 ألفا و603 حالات ما زالوا يتلقون العلاج، و550 حالة فى العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالى حالات الوفاة وصل إلى 9 آلاف و181 حالة.