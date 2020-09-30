خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين الشريفين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإقامة صلاة الميت الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح بالحرمين الشريفين. وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الصلاة على الشيخ صباح ستكون بعد صلاة العشاء اليوم (الأربعاء). وتوفي الشيخ صباح أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة، وتم تشييع جثمانه اليوم في الكويت. اظهر المزيد

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