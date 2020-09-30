الصحة السعودية : تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أنه تسجيل 612 حالة شفاء جديدة. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أمس تسجيل 539 إصابة بفيروس (كورونا) وشفاء 696 مصابا، فضلا عن تسجيل 27 حالة وفاة.

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