وزير الخارجية العراقى يجدد التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية

وقالت الخارجية العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تفعيل التعاون بمختلف المجالات ومنها : المجال السياسى، والاقتصادى، والأمنى".

وتبادل الوزيران الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التى تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التى تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التى من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية".