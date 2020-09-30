الصحة الأردنية : 4 وفيات و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال الدكتور جابر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحالات توزعت على النحو الآتى : 745 فى عمان، و43 فى الكرك، و67 فى البلقاء، و740 فى الزرقاء، و78 فى معان، و19 فى عجلون، و40 فى مأدبا، و1 فى المفرق و3 فى جرش، و23 فى إربد، و5 فى العقبة، و1 فى الطفيلة، والحالات الخارجية 11 إصابة لسائقى شاحنات قادمين عبر المعابر الحدودية .

وأضاف، أنه تم تسجيل 4 وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 61 وفاة، و130 حالة شفاء، وبقى تحت العلاج 1158 حالة، كما أجرت فرق التقصى الوبائى 16621 فحصاً.