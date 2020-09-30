إقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح فى الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء





وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد صلاة العشاء هذا اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى في المدينة المنورة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية

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