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النصر يهزم الأهلي ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صعد النصر السعودي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، على حساب نظيره الأهلي السعودي بعدما نجح في تحقيق الفوز عليه.

وانتهت مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت بين النصر والأهلي بفوز النصر بهدفين نظيفين دون مقابل .

كانت البداية من الوافد الجديد الأرجنتيني غونزالو مارتينيز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الوافد الجديد أيضاً عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني في الشوط الثاني .

بتلك النتيجة يصعد النصر للدور نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة بيرسبوليس الإيراني وبختاكور الأوزبكي التي ستقام مساء اليوم .

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