رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح

وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غداً الخميس، بعد صلاة العصر في جميع مساجد الدولة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. اظهر المزيد

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