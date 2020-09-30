الجزائر تسجل 162 حالة كورونا و10 وفيات

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن إجمالى الحالات فى البلاد بلغ 51 ألفا و530 مصابا، و1736 حالة وفاة وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجارى.