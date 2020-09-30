الصحة الإماراتية تسجل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه تم الكشف عن 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 94190 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 419 حالة، كما تم تسجيل 1186 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 83724.
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