الارشيف / أخبار عربية

الجزائر تخفف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

0 نشر
أ ش أ 2020-09-30 19:38 0 تبليغ

Advertisements
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، تخفيف إجراءات الحجر الصحى المفروض بسبب وباء فيروس ، حيث قررت استمرار فرض حظر التجوال من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية فقط حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) قرر رفع حظر التجوال عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحى تحسنا ملحوظا، وهى ولايات البويرة، وتبسة، والـمدية، وإيليزى، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة، وعين الدفلى وغليزان.

كما قرر جراد استمرار فرض التجوال من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 8 ولايات هى الجزائر العاصمة وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزى وزو، وجيجل، وعنابة، ووهران، بالإضافة إلى إعادة فرض حظر التجوال بنفس المواعيد فى 3 ولايات كانت قد تم رفع الحجر عنها، وهى ولايات باتنة وسطيف وقسنطينة، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بها.

وأشار البيان إلى أن الولاة يمكنهم، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التى يمليها الوضع الصحى لكل ولاية، خاصة إقرار الحجر الـمنزلى الجزئى أو الكلى، أوتعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وقررت السلطات الجزائرية كذلك إلغاء منع حركة النقل الجماعى العام والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، مع الإبقاء على منع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، فى كافة الولايات خاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تخفف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا