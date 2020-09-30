الجزائر تخفف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إن عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) قرر رفع حظر التجوال عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحى تحسنا ملحوظا، وهى ولايات البويرة، وتبسة، والـمدية، وإيليزى، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيبازة، وعين الدفلى وغليزان.
كما قرر جراد استمرار فرض التجوال من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 8 ولايات هى الجزائر العاصمة وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزى وزو، وجيجل، وعنابة، ووهران، بالإضافة إلى إعادة فرض حظر التجوال بنفس المواعيد فى 3 ولايات كانت قد تم رفع الحجر عنها، وهى ولايات باتنة وسطيف وقسنطينة، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بها.
وأشار البيان إلى أن الولاة يمكنهم، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التى يمليها الوضع الصحى لكل ولاية، خاصة إقرار الحجر الـمنزلى الجزئى أو الكلى، أوتعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
وقررت السلطات الجزائرية كذلك إلغاء منع حركة النقل الجماعى العام والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، مع الإبقاء على منع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، فى كافة الولايات خاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.
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