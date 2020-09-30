سقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل الدولى بكردستان العراق

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل الدولى بكردستان العراق.



أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل الدولى بكردستان العراق. وفى العاصمة العراقية بغداد، نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، فى وقت سابق عمليات تفتيش وسط العاصمة بغداد بحثاً عن "مطلقى صواريخ كاتيوشا".

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