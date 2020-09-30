مذكرات فاشل

كتب أحد الاصدقاء مذكرات عن حياته الادارية في العمل الحكومي. يقول كنت أطمح أن أتولى مهمة إشرافية في عملي وبقي هذا الحلم يراودني حتى في المنام، فيأكل ويشرب معي، فشاء القدر أن ساق حظي إليها ليوقعني في شراك العمل الإداري المعقد. فكُلفت بإدارة ذلك العمل لكن كنت في واقع الأمر مهزوز الثقة، وضعيف الإرادة، وباهت الكاريزما. فكنت مقتنع في قرارة نفسي بأنه ليس لدي القدرة على إدارة حتى محل خضار على قارعة الطريق، لكن رغبتي الجامحة قادتني لحتفي. سار العمل في بداية الأمر طبيعيا لكن كنت أتدخل في كل صغيرة وكبيرة مع تراخي شديد مع الموظفين لكسب ودهم واستمالتهم لجانبي اعتقادا مني أن هذا أحد أساليب فن الإدارة. فكنت ابحث عن أضعفهم وأقلهم خبرة واقوم بتكليفه مهام بعض الإدارات، وكنت لا ادخر جهدا في إبعاد وتنحية الكفاءات من زملائي بغية أن أظهر بالصورة كأسد أمام الموظفين بينما واقع الأمر- يقول لست أكثر من نعامة مرتدية جلد ضبع- اعتقادا مني بأن هذا التصرف والسلوك الإداري هو الطريق الأمثل للدفاع عن مكانتي الوظيفية وتكليفي الاداري.

ولم أعلم إنني أُقزم نفسي بنفسي يوما بعد أخر بهذا التصرف الإداري تاركا معايير ترشيح الكفاءات جانبا وذهبت للبحث عن النطيحة والمتردية. وبعد فترة من الزمن تفاقم الوضع ولم أعد قادرا على ضبط العمل بسبب إدارتي المعتمدة على الصداقة والبحث عمن هم أقل مني خبرة وكفاءة. فبعد برهة من الزمن بدأت أحصد ما زرعت وآكل ما قد طبخت. لم اعترف يوما لنفسي بأن أمانة العمل القيادي ومراعاة حقوق الموظفين والوقوف معهم على قدم المساواة – وإن اختلفت معهم – يبقى هو المعيار الحقيقي للنجاح سواء لي أو للمنظومة التي أُديرها. فكنت أعلم أن نفسي نزاعة للهوى والحسد وقليلا من الانتقام. وكان هذا يظهر على تصرفاتي وسلوكي في العمل وخارجه بل يتمعر وجهي وتحمر وجنتي عندما أرى زميلا ناجحا في ادارته، فكنت أُبعد هذا نكاية بذاك، وأُكيد لذاك من أجل هذا واستمريت على هذا المنوال، فأفشلت زملائي وبالتالي افشلت نفسي.

وبعد مضي عدة سنوات في التكليف القيادي انتهى بي المطاف أن أعتذر واعود موظف عادي بعد أن توقفت كثير مع نفسي بأن العمل القيادي يخضع لمعايير معينة، وأجزم أنه لم ينطبق علي منها سوى الأقدمية الزمنية بين الزملاء دون أي مؤهلات قيادية وإدارية بغض النظر عما أحمل من شهادات وخبرات. كان الفضل في اكتشافي لنفسي يعود لعامل القهوة في إدارتي اسمه بهدور خان. حيث مررت به صباحا وأنا قادم لمكتبي وإذا به يهمس بأذن أحد الزملاء ويقول ” هذا نفر مخ كربان” عندها أيقنت أنني لم أعد اتحمل نفسي وكأن عامل القهوة صب الزيت على النار. وعلى الفور اعتذرت عن ذلك التكليف وتقدمت بطلب التقاعد المبكر وأنا أتجرع مرارة الهزيمة النفسية والفشل الاداري الفضيع جراء سوء إدارتي لهذه المنظومة وهضم حقوق الأخرين. فعدت بخفي حنين لا أنا الذي نجحت في إدارتي ولا الذي كسب مرضاة الله. فهذا درس مجاني لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

كتبه:

حواس العبيدان