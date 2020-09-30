سقوط صواريخ على أربيل .. وأصابع الاتهام تشير إلى الحشد وإيران

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، إن قوات الحشد الشعبى المدعومة من إيران أطلقت 6 صواريخ على مطار أربيل من محافظة نينوى، فيما أوضحت قوات البشمركة الكردية أنه تم اعتراض 3 صواريخ، بينما سقط رابع قرب مقر جماعة إيرانية معارضة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية فى حكومة إقليم كردستان العراق، إنه "تم إطلاق 6 صواريخ صوب مطار أربيل الدولى مساء الأربعاء، ولحسن الحظ لم تصب أهدافها ولم تلحق أى أضرار".

وتابع البيان: "أطلقت الصواريخ من على متن عجلة نوع بيك أب فى حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهى مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبى.. فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة فى هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".

وبحسب مراسل "سكاى نيوز عربية"، فإن 3 صواريخ مجهولة المصدر استهدفت أحد المقار التابعة للحزب الديمقراطى االكردستانى الإيرانى المعارض فى محيط أربيل، من دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.

فى غضون ذلك، استهدفت عدة صواريخ موقعا للقوات الأميركية المتمركزة داخل مطار أربيل الدولى من دون وقوع إصابات، بحسب تصريحات منسوبة لمصدر فى تلك القوات.

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ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية كردية أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى شمالى العراق.

من ناحيته، اتهم الحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى المعارض الجيش الإيرانى بتنفيذ هجوم صاروخى، تعرض له مجمع سكنى يقطنه منتسبو مقاتلى الحزب على مشارف مدينة أربيل.

وأضاف محمد نظيف قادرى، الناطق باسم الحزب، فى اتصال مع "سكاى نيوز عربية"، أن صاروخين سقطا قرب المجمع، فيما حط ثالث خطأ قرب مطار أربيل الدولى، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، معتبرا أن المجمع هو المستهدف من قبل إيران وليس القاعدة الأمريكية.

وقال المصدر ذاته إن الهجوم لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر مادية.