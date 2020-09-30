سوريا.. ارتفاع جديد لإصابات بكورونا 

سجلت إصابات كورونا اليومية في سوريا ارتفاعا جديدا لتصل إلى 52 حالة، بعد 46 إصابة أمس.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة إلى 4200 بينها 200 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة اليوم.
كذلك أعلنت الوزارة تسجيل 15 حالة شفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 1103 حالات.
وحسب الوزارة عن توزع الإصابات، فقد تركز معظمها في ريف دمشق التي سجلت فيها 19 إصابة، تليها حمص بـ14 إصابة، و7 في حمص، و6 في كل من دمشق وطرطوس.
أما حالات الوفاة الثلاث فتوزعت على دمشق، وحلب، وحماة.
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