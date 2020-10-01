رئيس وزراء الأردن يحذر من تداعيات العودة إلى الإغلاق الشامل

وقال "الرزاز"، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عبر تقنية الاتصال المرئى، إن "الجائحة مستمرة ولا موعد معروفا لانتهائها، لذا يجب علينا دراسة الآثار المترتبة على جميع القطاعات، واتخاذ القرارات بناء عليها، وبما يوازن بين صحة المواطنين من جهة، والحد من الآثار السلبية على مختلف القطاعات من جهة أخرى".
وأضاف أن "الحكومة تدرك التداعيات المترتبة على التعليم المدرسى والجامعى"، لافتا إلى "أهمية الاستناد للقرار العلمى والتوصيات الصادرة من لجنة الأوبئة بخصوص هذا الأمر".
وسجلت الأردن أمس الأربعاء 1776 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 1765 إصابة محلية، فى أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشى الجائحة، مما يشير إلى أن المنحنى الوبائى فى المملكة يتجه نحو الارتفاع، رغم الإجراءات الوقائية المتخذة.
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