«المرور»: شرط يسمح بتبديل اللوحات بين سيارتين

أوضح المرور السعودي، أن هناك شرطا لتبديل اللوحات بين سيارتين، وهو أن تكونا لمالك واحد.
وذكر المرور، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص «يلزم أن تكون المركبتان لمالك واحد».
ووجه أحد المواطنين استفسارًا بأنه يملك سيارتين واحدة باسمه والثانية باسم البنك، فهل يمكن تبديل اللوحات بينهما؟
من جهة أخرى، أوضح المرور أن إجراءات استخراج استمارة السيارة (بدل تالف) تتضمن: سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الفني، والتأمين، ثم مراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.
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