الكشف عن حالة يتم فيها إلغاء تصريح العمرة فورًا

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان عن الحالة التي يتم فيها إلغاء تصريح العمرة فورًا. وقال”وازن” , بأن أي شخص حصل على تصريح أداء العمرة وظهرت عليه أعراض كورونا سيتم إلغاء التصريح مباشرة. وأكد أن تطبيق اعتمرنا يمكّن المستخدم من التخطيط لأداء العمرة من خلال تحديد الفترة الزمنية المناسبة له وفق الأيام المتاحة، وجود تكامل بين تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، من خلال الاطمئنان على صحة الشخص الراغب في أداء العمرة. اظهر المزيد

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