وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

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طرحت شركة خدمات الملاحة الجوية ، “24” وظيفة فنية شاغرة للرجال، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتخصص “فني صيانة الأجهزة الملاحية”، من حمَلة شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: “تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم، تقنية المعلومات والحاسب الآلي، تكنولوجيا الإلكترونيات” وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.
واشترطت الشركة على المتقدم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة، ولا يقل المعدل عن 2.5 من 4 أو ما يعادلها، مع اتقان اللغة الإنجليزية، واجتياز الكشف الطبي، والاختبارات والمقابلة الشخصية، والاستعداد لإنهاء التدريب بمدينة جدة لمدة (6) أشهر، واجتياز فترة البرنامج بنجاح حسب إجراءات وسياسات الشركة، والاستعداد للعمل في أي مدينة داخل المملكة.
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