العفو الدولية: عشرات الناشطين العراقيين ما زالوا عرضة للمطاردة والقتل

وقالت المنظمة فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، إنه "بعد عام على المظاهرات فى العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووضع حد للفساد، لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل".
ودعت المنظمة، الحكومة العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم فى التجمع السلمى، معربة عن دعمها لجهود الحكومة لتحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات.
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