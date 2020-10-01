أخبار عربية

لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقى تطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

0 نشر
بسنت فاروق 2020-10-01 10:42 0 تبليغ

Advertisements

وقال عضو اللجنة عامر الفائز، إن "مهام حماية البعثات الدبلوماسية يقع على عاتق الدولة المستضيفة، وبالتالى فأن على المتسببين بهذه الاعتداءات إعادة النظر باجراءتهم كونها غير مسؤولة وستتسبب بضعف الدولة العراقية".

وأضاف، أن "مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف حازم باتجاه حماية السفارات والهيئات الدبلوماسية، بالرغم من أن دوره رقابى وليس تنفيذياً".

وأشار إلى أن "انسحاب السفارة الأمريكية قد يتبعه انسحاب سفارات أخرى، ما يسبب خسارة دبلوماسية للعراق، فضلاً عن الخسارات الاقتصادية والأمنية".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقى تطالب بحماية البعثات الدبلوماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا