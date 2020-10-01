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الأمير منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة الشيخ صباح نيابةً عن خادم الحرمين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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وصل إلى الكويت، اليوم (الخميس)، مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، لتقديم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويقدم الأمير منصور العزاء لأمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وشيوخ ومسؤولي دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح.

وكان في استقبال الأمير منصور لدى وصوله الكويت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد معاناة من المرض، حيث كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته.

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