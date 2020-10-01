ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب زاد في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 32ر2981 دولارا للأوقية وفي العقود الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 08ر9981 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 8ر1 بالمئة إلى 64ر23 دولارا للأوقية فيما سجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 15ر905 دولارا وارتفع البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 11ر2321 دولارا للأوقية.