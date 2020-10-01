قطر تسجل 199 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يصل إلى 125959

وبحسب الوزارة، تم شفاء 212 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 122.911 حالة، بينما استقرت حالات الوفاة عند 214 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.