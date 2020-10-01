الصحة .. تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 492 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 335097 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4794 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 592 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 319746 حالة، لافتة إلى أن هناك 10557 حالة نشطة حالياً، من بينها 993 حالة حرجة.
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