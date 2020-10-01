صك ملكية الهلال على بطولة آسيا

شنّ الهلاليين بمختلف توجهاتهم الأعلاميه والجماهيريه حمله شعواء على الانحاد الآسيوي والاتحاد القطري ، وأنهم متفقين بالغرف الضلماء على إخراج الهلال من بطولة آسيا .

طبعاً نسوق العذر للجماهير بحكم انها تحكم بعاطفتها ولاتهمها المصداقيه ، لكن أنا سوف أخصص مقالي هذا للأعلام الهلالي اللي من المفترض أن يكون مثل باقي الأعلاميين الآخرين بالمملكه يتحلى بالحكمه والمصداقيه ويعلق على خروج فريقه بمنطقيه وواقعيه .

كل الأخبار المتلاحقه بعد خروج الهلال من آسيا ، تُظهر عدم اكتراث الهلاليين واحترازهم بشكل كافي من فيروس كورونا ، حمانا الله وإياكم . بدايةً من اقامة حفل صاخب بعد تحقيق الدوري مباشره ، مروراً بعدم اخذ عينات المسحه في المطار وقبل السفر إلى قطر .

وفي قطر استمر التخبط الاداري في الهلال ، وكان السكن للاعبين كل اثنين في غرفه ، عكس لاعبي الانديه الاخرى ، بتخصيص غرفه لكل لاعب احترازاً من الوباء ، وبعد أن ظهرت أول 3 حالات للاعبي الهلال ، لم يتم عزلهم بشكل كامل ، بظهور بعض المقاطع للاعبين المصابين .

ومع استمرار ظهور الاصابات بالفريق ، كان من الأفضل على الهلايين ان يتقدموا بطلب اعفائهم من الاستمرار بالبطوله ، أسوةً بشقيقهم نادي الوحده الإماراتي واللذي انسحب بعد أن وصلت الحالات لديه 6 حاله .

علماً أن الهلال ان لن يتعرض للعقوبات في حال تم الانسحاب بسبب الظروف الحاليه لجائحة كورونا .

الهلاليين يعتقدون مع الأسف مع كل إخفاق لهم ، ان هناك من يترصد لهم ، وكأنهم يملكون صك ملكيه على بطولة آسيا .

في الختام اتمنى على الهلاليين العقلاء أن يناقشوا سبب خروجهم من بطولة آسيا بكل منطق وواقعيه .

كتبه: بندر الفضلية