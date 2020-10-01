ميسي ورونالدو وجهًا لوجه.. وصدام ناري ينتظر الريال أوروبيًا

وضعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجهًا لوجه في مجموعة واحدة ضمت كلا من يوفنتوس وبرشلونة ودينامو كييف وفرنشفاروش.

كما أسفرت عن مجموعة صعبة لريال مدريد بجوار إنتر ميلان وشاختار دونيتسك وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وحملت القرعة صدامًا كبيرًا لبايرن ميونخ حامل اللقب أمام أتلتيكو مدريد، في المجموعة الأولى بجانب سالزبروج ولوكوموتيف موسكو.

وفي مجموعة نارية جاءت فرق باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولايبزيج مفاجأة النسخة الماضية، بجانب باشاك شهير.

وشهدت القرعة مجموعة صعبة أيضًا لليفربول، حيث ضمت إلى جانبه أياكس وأتالانتا وميتلاند.

وجاءت بقية المجموعات متوازنة نوعًا ما بدون أي صدامات قوية على النحو الآتي:-

نتيجة القرعة

المجموعة الأولى بايرن ميونخ أتلتيكو مدريد سالزبورج لوكوموتيف موسكو المجموعة الثانية ريال مدريد شاختار إنتر ميلان مونشنجلادباخ المجموعة الثالثة بورتو مانشستر سيتي أولمبياكوس مارسيليا المجموعة الرابعة ليفربول أياكس أتالانتا ميتلاند المجموعة الخامسة إشبيلية تشيلسي كراسوندار رين المجموعة السادسة زينيت دورتموند لاتسيو كلوب بروج المجموعة السابعة يوفنتوس برشلونة دينامو كييف فرنشفاروش المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد لايبزيج باشاك شهير

مواعيد مباريات دوري الأبطال

– الجولة الأولى من دور المجموعات: 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر.

– الجولة الثانية من دور المجموعات: 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر.

– الجولة الثالثة من دور المجموعات: 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر.

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– الجولة الرابعة من دور المجموعات: 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر.

– الجولة الخامسة من دور المجموعات: 1 و2 كانون الأول/ديسمبر.

– الجولة السادسة من دور المجموعات: 8 و9 كانون الأول/ديسمبر.

– ذهاب ثمن النهائي: 16 و17 و23 و24 شباط/فبراير.

– إياب ثمن النهائي: 9 و10 و16 و17 شباط/فبراير.

– ذهاب ربع النهائي: 6 و7 نيسان/أبريل.

– إياب ربع النهائي: 13 و14 نيسان/أبريل.

– ذهاب نصف النهائي: 27 و28 نيسان/أبريل.

– إياب نصف النهائي: 4 و5 آيار/مايو.

– المباراة النهائية: 29 آيار/مايو.