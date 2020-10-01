أعلنت السلطات الصحية في السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 418 إصابة في اليوم السابق.
وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 26 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 29 وفاة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 335097 بما في ذلك 4794 حالة وفاة و10557 حالة نشطة، منها 993 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 592 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 319746 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. نحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم والحصيلة الإجمالية تتجاوز الـ335 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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