أخبار عربية

الرئاسة اللبنانية تنفى إصابة عون بفيروس كورونا

0 نشر
محمد بدر 2020-10-01 21:07 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وقال مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية، عبر تويتر، إن "الإشاعات التى يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد.

وكان رئيس التيار الوطنى الحر وزير الخارجية اللبنانى السابق جبران باسيل، وهو صهر عون، أعلن فى وقت سابق هذا الأسبوع إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم أنه أدخل إلى مستشفى "أوتيل ديو" فى العاصمة بيروت لتلقى العلاج إثر نوبة ضيق تنفس جراء أعراض عدوى "كوفيد-19".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة اللبنانية تنفى إصابة عون بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا